HMD Global annuncia i nuovi Nokia 105 e Nokia 130

Luca Colantuoni,

In attesa del top di gamma Nokia 8 che, in base alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere annunciato a fine luglio, HMD Global ha svelato due nuovi feature phone. In realtà l’aggettivo nuovo non è proprio corretto, in quanto i Nokia 105 e Nokia 130 erano già presenti nel catalogo del produttore finlandese. Quelli presentati oggi sono un restyling dei vecchi modelli con modifiche estetiche e, nel caso del Nokia 105, con uno schermo di maggiori dimensioni.

Nokia 105

Il Nokia 105, uno dei cellulari più venduti nel mondo con oltre 200 milioni di unità, possiede ora un design più ergonomico con lati arrotondati che migliorano il grip. I tasti sono stati separati per facilitare la scrittura dei messaggi e la composizione dei numeri. Il telaio in policarbonato (colori blu, bianco e nero) è molto resistente a graffi, urti e cadute. Per quanto riguarda le specifiche, la principale differenza rispetto al precedente modello è la diagonale dello schermo, aumentata da 1,45 a 1,8 pollici. La dotazione hardware comprende inoltre 4 MB di RAM e 4 GB di storage.

La batteria rimovibile da 800 mAh garantisce un’autonomia fino a 15 ore in conversazione e 30 giorni in standby. Sono presenti anche il jack audi da 3,5 millimetri, la porta micro USB, la radio FM e il modulo GSM (900/1800 MHz). Il sistema operativo è Nokia Series 30+ con il gioco Snake Xenzia preinstallato. I prezzi sono 14,50 dollari (singola SIM) e 15,00 dollari (dual SIM), tasse escluse.

Nokia 130

Il Nokia 130 differisce dal modello del 2014 solo per l’estetica. Il feature phone possiede un telaio in policarbonato e uno schermo da 1,8 pollici con risoluzione QQVGA (160×128 pixel). La dotazione hardware comprende 4 MB di RAM, 8 MB di storage, slot microSD, porta micro USB 2.0, jack audio da 3,5 millimetri, moduli Bluetooth 3.0 e GSM (900/1800 MHz). La batteria da 1.020 mAh garantisce un’autonomia fino a 44 ore di riproduzione musicale (radio FM) e 30 giorni in standby.

Il sistema operativo è Nokia Series 30+. Il Nokia 130 è disponibile in tre colori (rosso, grigio e nero) ad un prezzo di 21,50 dollari, tasse escluse. Il prezzo della variante dual SIM non è stato comunicato.