Skype per Windows 10, arrivano le reazioni

Filippo Vendrame,

Microsoft ha aggiornato Skype per Windows 10 introducendo alcune delle novità che erano state di recente viste all’interno di una versione dedicata agli iscritti al programma Windows Insider. Per tutti gli utenti Windows 10, arriva un nuovo Skype con una nuova interfaccia e nuove funzionalità, alcune delle quali mutuate dal nuovo Skype per dispositivi mobile. Con il nuovo aggiornamento, è possibile condividere facilmente i file con Skype, rispondere ai messaggi e visualizzare le conversazioni più velocemente che mai.

Nel primo in una serie di aggiornamenti che Microsoft ha promesso di rilasciare, il nuovo look dell’interfaccia di Skype aiuta a arrivare più velocemente alle chiamate e alle conversazioni. Ora gli utenti potranno avviare nuove conversazioni, vedere il profilo ed accedere al tastierino numerico direttamente dalla parte alta della lista delle conversazioni recenti. Inoltre, adesso gli utenti potranno condividere file, video, foto, link e tanto altro direttamente dal PC Windows 10 a Skype. Selezionato un file, sarà sufficiente scegliere “condividi” e poi selezionare Skype. Infine, arrivano anche su Skype per Windows 10 le reazioni.

Gli utenti, così, potranno esprimere il loro stato d’animo per ogni messaggio. L’obiettivo di Microsoft con queste modifiche è quello di rendere l’esperienza d’uso di Skype per Windows 10 migliore e più intuitiva. Altre importanti novità arriveranno in futuro.

L’aggiornamento è in distribuzione già dallo scorso del fine settimana anche per gli utenti italiani. Chi non lo avesse ancora ricevuto potrà forzare il suo download attraverso il Windows Store del PC.