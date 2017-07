Surface Pro, risolto il problema dello standby

Filippo Vendrame,

Microsoft sembra aver risolto il fastidioso problema che portava il suo nuovo Surface Pro ad andare in modalità sleep senza preavviso anche con alimentazione diretta con l’alimentatore. Un problema molto fastidioso, sopratutto in ambito lavorativo perché alcuni utenti avevano sottolineato di aver perso il loro lavoro sin li effettuato proprio a causa di questo fenomeno spiacevole. Nel corso del fine settimana, la casa di Redmond ha, dunque, rilasciato il suo primo nuovo firmware per il suo ibrido Windows 10.

Il change log è molto risicato. In particolare, il nuovo firmware porta alla versione 233.1763.257.0 il Surface Firmware Aggregator e Microsoft evidenzia che rivede i “rapporti di alimentazione del sistema”. Un change log, dunque, molto vago ma, fortunatamente, ad alcune ore dal suo rilascio, attraverso il forum ufficiale di supporto tecnico, la casa di Redmond ha spiegato che il firmware va, in realtà, proprio a correggere il problema che portava il Surface Pro ad andare senza preavviso in modalità sleep. Questo spiacevole inconveniente, sembra, dunque, essere stato risolto. Adesso sarà importante capire se effettivamente gli utenti verificheranno che il problema è del tutto scomparso.

Microsoft, comunque, è stata molto rapida nell’individuare e risolvere il problema. In passato, con le precedenti generazioni degli ibridi Surface, per risolvere problemi analoghi ci volle molto più tempo. Con il Surface Pro, invece, la risoluzione è arrivata in tempo rapidi, segno che la società ha saputo lavorare molto bene.

Vista l’importanza del nuovo firmware si suggerisce di installarlo quanto prima attraverso il consueto canale di Windows Update.