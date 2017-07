Sul set del Trono di Spade con Street View

Cristiano Ghidotti,

Tutto è pronto per la settima stagione del Trono di Spade. Gli appassionati di Game of Thrones scalpitano per l’arrivo dei nuovi episodi della serie che più di ogni altra è stata premiata dall’Academy of Television Arts & Sciences.

Parte del successo è legato all’azzeccata caratterizzazione dei personaggi e alle location che ospitano le riprese, ispirate a quelle descritte da George R. R. Martin nei romanzi fantasy “Cronache del ghiaccio e del fuoco” (“A song of ice and fire” nell’edizione originale). Oggi Google permette di visitare alcuni dei set dove hanno preso vita gli episodi, stando comodamente seduti di fronte al monitor del computer o interagendo con il display touchscreen di smartphone e tablet: questo grazie alla tecnologia di Street View e alla possibilità di visualizzare immagini panoramiche a 360 gradi.

Basta dunque un click o un tap per fare quattro passi nelle vicinanze della fortezza Stark (Doune Castle in Scozia e Castle Ward nell’Irlanda del Nord) o camminare nelle lande che hanno visto Jon Snow e i Guardiani della Notte catturare Ygritte (Höfðabrekka, Islanda). Approdo del Re, capitale di Westeros e dei Sette Regni (nella realtà Dubrovnik, Croazia), si affaccia su Acque Nere e sul Golfo delle Acque Nere, mentre il lungo ponte di Volantis (Cordova, Spagna), la più meridionale delle Città Libere, avviene la tratta degli schiavi.

L’elenco completo di tutte le location che ospitano i set del Trono di Spade immortalate su Street View è disponibile sul blog ufficiale di Google.