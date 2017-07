ASUS ZenBook 3 Deluxe disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Dopo lo ZenBook 3 UX390UA arriva in Italia anche il suo “fratello maggiore”, ovvero lo ZenBook 3 Deluxe (UX490UA) annunciato al CES 2017 di Las Vegas e considerato di ASUS il diretto concorrente del MacBook Pro. Il componente più pregiato del notebook è senza dubbio lo schermo NanoEdge da 14 pollici con cornici spesse solo 7,46 pollici.

Il design e i materiali utilizzati sono gli stessi del modello UX390UA. Lo ZenBook 3 Deluxe possiede infatti un telaio in alluminio anodizzato di derivazione aerospaziale e una finitura a cerchi concentrici sulla cover in metallo spazzolato (variante di colore Royal Blue), esaltata dal profilo e dal logo ASUS color oro. Il display full HD (1920×1080 pixel), protetto dal Gorilla Glass 5, vanta angoli di visualizzazione fino a 178 gradi e soprattutto uno screen-to-body ratio dell’84%. La dotazione hardware è ovviamente di fascia alta: processore Intel Core i7-7500U, 16 GB di RAM e SSD PCIe x4 da 512 GB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1. Sono presenti inoltre tre porte USB Type-C (due con supporto Thunderbolt), il jack da 3,5 millimetri, la webcam VGA, una tastiera retroilluminata con touch rivestito in vetro e lettore di impronte digitali compatibile con Windows Hello. Il sistema audio a quattro altoparlanti, alimentato da un amplificatore in grado di creare un suono privo di distorsioni, è stato progettato in collaborazione con Harman Kardon.

La batteria da 46 Wh offre un’autonomia fino a 9 ore. Dimensioni e peso sono 329,6x210x12,9 millimetri e 1,1 Kg. I sistema operativo è Windows 10 Pro. Lo ZenBook 3 Deluxe è disponibile ad un prezzo consigliato di 1.999 euro IVA inclusa.