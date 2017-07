Band 2 e Band 2 Pro, nuovi fitness tracker Huawei

Luca Colantuoni,

Huawei ha annunciato due nuovi fitness tracker indirizzati agli utenti che praticano attività all’aperto. Band 2 e Band 2 Pro sono identici dal punto di vista estetico, ma la versione Pro offre un numero maggiore di funzionalità. Entrambi sono disponibili in tre colori e possono essere collegati a smartphone Android e iOS. Il produttore cinese non ha tuttavia comunicato prezzi e data di arrivo sul mercato.

I Band 2/Band 2 Pro hanno un telaio in acciaio inossidabile, un display PMOLED (diagonale ignota) e una cinturino in TPU di colore nero, blu o rosso. Il gadget può resistere all’acqua fino ad una profondità di 50 metri (pressione di circa 5 atmosfere), quindi può essere indossato senza problemi al mare e in piscina. Entrambi i modelli integrano un sensore ottico per il rilevamento continuo dei battiti cardiaci, un accelerometro a tre assi e una batteria da 100 mAh. Tra le funzionalità comuni ci sono la misurazione della distanza percorsa, del numero dei passi e della velocità.

Il Band 2 Pro è più completo, in quanto consente anche di registrare i percorsi, grazie al modulo GPS. Il Running Coach permette invece di analizzare i dati dell’allenamento attraverso un algoritmo professionale (Firstbeat) che valuta lo stile della corsa e stima il VO2 Max, ovvero l’ossigeno consumato con una precisione vicina al 95%. Entrambi i modelli monitorano inoltre la qualità del sonno, ma solo il Band 2 Pro traccia anche la fase REM.

Quando abbinati ad uno smartphone possono mostrare sullo schermo le notifiche per chiamate, messaggi e allarmi. L’autonomia della batteria è circa 21 giorni, che scende a 3,5 ore se l’utente attiva il GPS nel modello Pro. La ricarica completa avviene in circa 1,5 ore.