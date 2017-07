Enel Open Fiber arriva a Rozzano

Filippo Vendrame,

Continua senza sosta l’impegno di Enel Open Fiber di portare la sua rete in fibra ottica sin dentro le case degli italiani. Il prossimo step di questo progetto prevede il raggiungimento del comune di Rozzano. Il piano è rendere Rozzano ultraveloce, portando in tutta la città un’infrastruttura in fibra ottica che consenta velocità di connessione fino a 1 Gbps (1000 Megabit al secondo).

Rozzano è tra le prime città italiane dove Open Fiber intende realizzare la sua infrastruttura di rete in fibra ultraveloce. Il piano di sviluppo dell’azienda prevede la copertura capillare della città entro la fine del 2018. In totale, attraverso circa 270 km di rete in fibra, saranno cablate circa 18mila unità immobiliari. La prima zona oggetto dei lavori sarà Rozzano Vecchio da cui si sono ricevute più richieste da parte dei cittadini di poter disporre di un servizio di connettività a banda ultralarga.

I lavori riguarderanno case, condomini, aziende e immobili dell’Amministrazione comunale, e diversi plessi scolastici per velocizzare il processo di digitalizzazione, semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e P.A. e aumentando la produttività e la competitività delle imprese.

La realizzazione di questa importante infrastruttura per la città di Rozzano comporterà per Open Fiber un investimento diretto di oltre 5 milioni di euro.

La fibra ottica verrà portata in modalità Fiber to the Home (FTTH – fibra fino a casa), in grado di supportare velocità di trasmissione, sia in download che in upload, fino a 1 Gbps (1000 Megabit al secondo), consentendo così il massimo delle performance. Prestazioni non raggiungibili con le reti in rame (ADSL) o fibra/rame (FTTC).

L’accordo consente di sistematizzare le modalità e i tempi di lavoro, oltre alle relative autorizzazioni; attribuisce a Open Fiber la gestione e la manutenzione dell’infrastruttura, oltre che la sua realizzazione; impegna la società a stabilire e rispettare standard tecnici e di sicurezza per le proprie ditte appaltatrici in modo da ridurre al massimo i disagi per i cittadini durante i lavori.