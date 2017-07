Google Home arriva in Germania e Australia

Cristiano Ghidotti,

Lo smart speaker del gruppo di Mountain View, Google Home, dopo aver fatto il suo debutto negli Stati Uniti, in Canada, in Francia e nel Regno Unito, si appresta a raggiungere due nuovi territori: si tratta della Germania e dell’Australia. Purtroppo, al momento, ancora non ci sono conferme in merito al suo arrivo in Italia, che dovrebbe comunque avvenire entro la fine dell’anno.

L’annuncio arriva direttamente da bigG: in terra tedesca sarà disponibile per l’acquisto a partire dal mese prossimo, mentre l’esordio nel territorio australiano è imminente, fissato per giovedì 20 luglio. Le funzionalità sono tutte quelle già ben note per Home, partendo dalla possibilità di interagire tramite comandi vocali fino alla feature aggiunta di recente tramite un aggiornamento software per la riproduzione della musica in streaming via Bluetooth, in modalità wireless all’interno della casa. L’altoparlante è equipaggiato con l’intelligenza artificiale tuttofare dell’Assistente Google.

Tornando a focalizzare l’attenzione sull’Italia, in occasione dell’evento I/O 2017 dedicato alla community di sviluppatori e andato in scena nel mese di maggio, Google ha dichiarato che il suo assistente virtuale inizierà a parlare la nostra lingua entro la fine dell’anno. È dunque ipotizzabile un arrivo dello smart speaker nello store italiano di bigG in contemporanea con il debutto della tecnologia.

Tra le più recenti caratteristiche aggiunte vi sono quella che il gruppo chiama assistenza proattiva (informazioni fornite in modo automatico, ancor prima che sia l’utente a chiederle) e il riconoscimento vocale per interazioni personalizzate a seconda di chi pronuncia i comandi. Con la concorrenza di Alexa e della linea Amazon Echo, Google ha tutte le intenzioni di continuare a migliorare il dispositivo tramite il rilascio di update, rendendolo sempre più versatile e completo di ogni feature.