iPhone 8: scorte estremamente limitate al lancio?

Marco Grigis,

Verrà lanciato quasi certamente a settembre, ma le sue scorte iniziali potrebbero essere del tutto limitate. È questa l’ultima previsione che giunge su iPhone 8, lo smartphone che Cupertino potrebbe lanciare in occasione dei dieci anni della linea. A confermarlo sono John Donovan e Steve Mullane, analisti di BlueFin Research Partners, sulla base dei ritmi di produzione fra i fornitori Apple. Naturalmente, dalle parti degli headquarter della mela morsicata non giunge alcuna conferma o indiscrezioni in merito.

Dei possibili ritardi di iPhone 8 si parla da diverse settimane: diversi analisti, tra cui Ming-Chi Kuo di KGI Securities, hanno ipotizzato una possibile disponibilità del dispositivo a partire dal tardo ottobre, per problemi incontrati in fase di produzione. Fra le questioni da risolvere, alcuni colli di bottiglia nell’implementazione di 3D Touch per i nuovi pannelli OLED, nonché non meglio precisate questione relative al possibile inserimento di Touch ID nel vetro frontale.

Una visione, questa, a quanto pare condivisa anche dagli analisti di BlueFin, i quali hanno parlato di scorte “estremamente limitate” per i primi acquirenti di iPhone 8, tanto che Apple non starebbe puntato su più di 5 milioni di dispositivi per il quarto di settembre. Una normalizzazione della produzione dovrebbe giungere però entro dicembre, giusto in tempo per l’inizio dei festeggiamenti natalizi: è proprio in questo periodo, infatti, che Apple segna i maggiori traguardi finanziari dell’anno.

E sara proprio questo quarto, corrispondente per Apple al Q1 2018, che vedrà il nuovo smartphone protagonista assoluto, anche se si teme i consumatori possano ripiegare su iPhone 7S e iPhone 7S Plus per evitare eccessive attese. In ogni caso, nonostante i ritardi che l’azienda avrebbe accumulato, il gruppo di Cupertino è comunque convinto di una presentazione imminente: dato il rinnovamento completo della linea, uno dei più importanti degli ultimi anni, il lancio a fine estate potrebbe alimentare le aspettative degli appassionati e garantire ottimi preordini.