iPhone SE: nessun nuovo refresh per la linea?

Marco Grigis,

Potrebbero non esservi altri aggiornamenti futuri per iPhone SE, lo smartphone lanciato da Apple nel 2016 per i nostalgici dei quattro pollici. A seguito degli aggiornamenti di storage della scorsa primavera, la società di Cupertino non sarebbe particolarmente interessata a ripetere l’esperienza. È quanto riferisce Pan Jiutang, analista cinese solitamente molto affidabile sul conto della mela morsicata.

iPhone SE è un piccolo successo per Cupertino: il device, ereditando il design da iPhone 5S, incorpora prestazioni del tutto analoghe a iPhone 6S, a partire dal processore A9. Lo smartphone ha ottenuto un’ottima risposta soprattutto in Asia, dove è andato letteralmente a ruba, e ora Apple sembra lo stia spingendo come device di punta per la conquista dell’India. Non a caso, proprio di recente la società ha avviato una produzione tematica all’interno dei confini del Paese.

Sembra, tuttavia, Apple non sia interessata alla creazione di una nuova versione del device, poiché la domanda sui quattro pollici si sarebbe ormai esaurita. Secondo Jiutang, iPhone SE è servito come smartphone di transizione per coloro non ancora convinti dell’utilità dei grandi phablet, una necessità oggi non più necessaria. Alcune ricerche di mercato, infatti, svelano come nell’ultimo anni i 5 pollici siano praticamente diventati standard universale, tanto che gli utenti non desiderano scendere al di sotto di questa soglia.

Più probabile, di conseguenza, in futuro iPhone SE venga sostituito da versioni speciali di iPhone 6S e iPhone 7, magari rinnovate nello storage e proposte a prezzi particolarmente concorrenziali. D’altronde la linea di Cupertino sta per cambiare sensibilmente design e tecnologie, basti pensare alla scocca e al pannello OLED di iPhone 8, quindi i due precedenti device da 4.7 pollici potrebbero diventare delle perfette soluzioni entry level. Non resta che attendere, a questo punto, nuove indiscrezioni o gli eventuali passi di Cupertino, a partire dalla presentazione dei rinnovati device nel mese di settembre.