MediaWorld sconta gli accessori high tech

Sino al 30 luglio, MediaWorld sconta i migliori accessori e gadget high tech del momento. All’interno di questo speciale volantino, la catena di elettronica propone il nuovo mini drone DJI Spark proposto a partire da 599 euro nella versione base. Sempre tra i droni, la catena di elettronica propone il DJI Mavic Pro a 1199 euro ed il Parrot Bebop 2 con zaino e visore a 599 euro. Tra i prodotti per le smart home, invece, MediaWorld propone la Nest Cam Indoor IQ 4K a 349 euro per avere sempre un occhio aperto su quello che accade a casa.

Non mancano nemmeno altri sistemi d’allarme smart per la casa con sensori di movimento e gestione remota attraverso app. Tra gli smartwatch si evidenzia l’Apple Watch Nike+ da 42mm a 469 euro. Per gli amanti del fitness, la catena di elettronica propone diverse tipologie di indossabili tra cui si menziona il TomTom Smartwatch Adventurer a 259 euro ed il Garmin Vivoactive HR a 189 euro. Presenti anche tanti accessori per PC tra cui tastiere, mouse, tavolette grafiche, poltrone per il gaming e tanto altro ancora. MediaWorld ha voluto accontentare anche i tanti utilizzatori di prodotti Samsung con molti accessori dedicati agli smartphone di punta della casa coreana.

La Dex Station per il Galaxy S8, per esempio, è proposta a 149 euro. Gli splendidi auricolari wireless Gear IconX, invece, sono proposti al prezzo di 179 euro.

Insomma, un volantino ricco di proposte e di accessori ad alto tasso di tecnologia.