Meizu Pro 7, dual display confermato dall’invito

Il 26 luglio verrà annunciato lo Xiaomi Mi 5X. Lo stesso giorno è stato scelto anche da un altro produttore cinese. Qualche ora dopo verrà infatti presentato il Meizu Pro 7, probabilmente insieme alla variante Plus. Oltre all’invito, il box inviato alla stampa specializzata contiene una riproduzione cartacea dello smartphone che mostra il display secondario sul retro.

Inizialmente si ipotizzava che il piccolo schermo posteriore da 2 pollici, posizionato sotto la fotocamera, fosse di tipo E-Ink e quindi potesse visualizzare solo immagini in bianco e nero. Successive indiscrezioni hanno invece confermato che si tratta di una tradizionale pannello LCD. Al momento non sono note le funzioni del display, ma è presumibile che l’utente possa sfruttarlo per le notifiche e altre informazioni (data, ora, livello della carica), come “mirror” dello schermo principale o mirino della doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel.

Il Meizu Pro 7 dovrebbe avere un telaio in alluminio, schermo Super AMOLED da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore MediaTek Helio X30 a dieci core, 4 GB di RAM, 32 GB di storage, fotocamera frontale da 16 megapixel, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e lettore di impronte digitali.

Per il Meizu Pro 7 Plus si prevedono invece display da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), processore Kirin 960 o Exynos 8895, 6 o 8 GB di RAM e 64/128 GB di storage. I prezzi dovrebbero essere compresi tra 410 e 580 dollari.