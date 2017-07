Nokia 8, prima immagine dello smartphone

Da diversi mesi circolano indiscrezioni sul top di gamma che HMD Global dovrebbe annunciare nelle prossime settimane. Contrariamente a quanto ipotizzato finora, il modello di fascia alta sarà quasi certamente il Nokia 8, del quale il noto leaker Evan Blass ha pubblicato la prima immagine ufficiale. Lo smartphone era già apparso in un breve video insieme ai Nokia 3, Nokia 5 e al presunto Nokia 7.

Il design del Nokia 8 è praticamente identico a quello del Nokia 6. Lo schermo è quasi edge-to-edge con cornici laterali ridotte al minimo, mentre quelle superiori e inferiori hanno uno spessore abbastanza importante. Quella superiore poteva essere più piccola, ma il produttore ha probabilmente voluto un minimo di simmetria con quella inferiore, dove trovano posto tre pulsanti capacitivi, tra cui il pulsante Home con il lettore di impronte digitali. Il telaio è ovviamente in alluminio e verrà offerto in almeno quattro colori: blu, silver, gold/blu e gold/copper.

This is the Nokia 8 https://t.co/YUUbFOgbBX pic.twitter.com/xrHBRx4H8I

— Evan Blass (@evleaks) July 17, 2017