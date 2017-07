PayPal e Visa, nuova partnership in Europa

Filippo Vendrame,

Visa e PayPal hanno annunciato l’espansione all’Europa della loro partnership strategica. Le due società collaborano già negli Stati Uniti e nell’area Asia-Pacifico per accelerare l’adozione di pagamenti sicuri ed efficaci quando si effettua shopping online, in-app e nei negozi fisici. L’estensione garantisce i benefici ed il valore aggiunto della partnership anche ai consumatori ed alle imprese europee.

In aggiunta, PayPal, grazie alla sua licenza bancaria europea, si unirà al network di istituzioni finanziarie clienti di Visa e potrà offrire account Visa in Europa, permettendo a consumatori e aziende di utilizzare i fondi PayPal per le proprie spese in tutto il mondo, ovunque Visa sia accettata. L’accordo di partnership europea rende più semplice per le istituzioni finanziarie offrire ai titolari di account Visa la possibilità di fare acquisti utilizzando PayPal ovunque il marchio PayPal sia accettato online, presentando così al consumatore una scelta più ampia.

L’accettazione di PayPal sarà estesa anche alle imprese europee che accettano Visa in punti fisici, offrendo opportunità di crescita per Visa, PayPal e i loro clienti.

PayPal e Visa creeranno un’esperienza senza pari per i consumatori che sceglieranno di pagare con la loro carta Visa presso punti fisici che accettano PayPal. Attraverso la collaborazione con i partner bancari di Visa, i consumatori saranno in grado di aggiungere le carte di pagamento Visa nel wallet PayPal facilmente da altre app bancarie.

PayPal, mediante la sua licenza bancaria in Europa, avrà la possibilità di emettere account Visa ai consumatori e alle aziende europee. Nel futuro, ciò renderà possibile ai clienti di PayPal l’utilizzo dei loro fondi PayPal in tutto il mondo, ovunque Visa sia accettata.

Visa e PayPal hanno stabilito di estendere la partecipazione al Visa Digital Enablement Program (VDEP) anche all’Europa. VDEP garantisce ai partner Visa l’accesso alla tecnologia di tokenizzazione, che rende possibili pagamenti semplici e sicuri da cellulari e da qualsiasi dispositivo connesso. Ciò aiuterà a espandere l’uso di PayPal a tutti gli esercenti che accettano Visa presso punti fisici.

Visa offrirà a PayPal l’opportunità di utilizzare Visa Direct in Europa, che permetterà ai clienti PayPal di trasferire fondi ai loro account Visa in tempo reale, attraverso molteplici mercati.

L’accordo di collaborazione permetterà di garantire una scelta più ampia a milioni di consumatori e di aziende attraverso una gamma più ampia di prodotti innovativi.