È questo il Pixel 2 XL di Google e LG?

Sarà il top di gamma del catalogo bigG per questo 2017, il dispositivo al quale verrà affidato il non semplice compito di rispondere alla concorrenza di iPhone 8, equipaggiato al lancio con il sistema operativo Android O: sebbene ancora non ci siano conferma sulla data di presentazione o di lancio, né sulle specifiche tecniche, c’è chi già ha immaginato Google Pixel 2 XL. È il caso del canale YouTube Concept Creator, che ha realizzato il filmato visibile in streaming di seguito.

Un concept, dunque, basato sulle voci di corridoio e le indiscrezione finora trapelate in Rete, in particolare su quelle riportate la scorsa settimana dalla sempre ben informata redazione del sito Android Police. Nome in codice Taimen, il phablet dovrebbe essere prodotto in collaborazione con LG (e non più con HTC come i modelli Pixel dello scorso anno), offrendo un ampio display da 6 pollici con proporzioni 2:1 e pannello AMOLED, lettore di impronte digitali, fotocamera posteriore da 12 megapixel e bordi sensibili alla pressione come nello smartphone U11 per l’attivazione dell’Assistente Google.

Diverse le colorazioni proposte dal filmato per la scocca, così da andare a soddisfare tutti i gusti in termini estetici, anche dei più esigenti. Ovviamente, in attesa di un annuncio ufficiale da parte di bigG il tutto è da prendere con le pinze. L’unica cosa certa è che Google presenterà e lancerà i suoi nuovi dispositivi entro i prossimi mesi, presumibilmente nel corso dell’autunno. Considerando come sono andate le cose lo scorso anno, c’è da augurarsi che il gruppo di Mountain View sia questa volta in grado di rispondere alla domanda, portando i device i tutti i territori, a livello globale. In Italia, ad esempio, i Pixel di prima generazione non sono mai arrivati se non attraverso i circuiti di importazione.