Privacy in estate: le regole del Garante

Marco Viviani,

L’ufficio del Garante della privacy ha preparato un decalogo per l’estate. In questa stagione ci sono fattori di pericolo specifici per eventuali violazioni della riservatezza e dei propri dati personali, a cui si aggiunge quel che dovrebbe essere un salutare obbligo per il periodo vacanziero: un detox dall’uso massivo dei device in mobilità. O comunque un loro uso consapevole. Insomma, la protezione ai tempi di Internet non è solo la crema solare, ma anche usare in un certo modo geotag, impostazioni di default di app e social, stare sull’attenti nell’aprire mail.

Siamo sicuri che sia il caso di farsi selfie a ripetizione? E spiegare per filo e per segno che siamo lontani da casa, dove, per quanto tempo, chi è con noi, è proprio intelligente? Non sempre ci si fa queste domande, anzi, a dirla tutta nonostante gli sforzi pluriennali di associazioni, enti, gli stessi media, nel fare un po’ di pedagogia degli strumenti, la gran parte delle persone usa i device connessi con assoluta superficialità, salvo poi pentirsene. È la famosa digital literacy di cui si parla sempre, che però scarseggia. Il decalogo del Garante è un buon esempio di piccoli accorgimenti utili, senza naturalmente pretendere che per essere sicuri si debba staccare tutto: sarebbe inattuale e inopportuno. Ma soprattutto sciocco.

Il decalogo privacy per il periodo di vacanza