Samsung Galaxy C10, prima immagine reale

Luca Colantuoni,

Il Galaxy Note 8 non sarà l’unico smartphone Samsung con doppia fotocamera posteriore e forse non sarà nemmeno il primo ad arrivare sul mercato. Dopo il render 3D di inizio giugno è apparsa online una prima immagine reale del Galaxy C10 che potrebbe essere annunciato in Cina nelle prossime settimane.

Il produttore coreano non ha integrato una dual camera nei Galaxy S8, ma i test effettuati con i vari prototipi verranno sfruttati per migliorare la qualità del modulo che troverà posto su altri smartphone. Oltre che sul Galaxy Note 8, la doppia fotocamera verrà infatti utilizzata in una variante del Galaxy J7 (2017) per il mercato cinese, nel Galaxy C7 (2017) e appunto nel Galaxy C10. Quest’ultimo sarà anche il primo modello di fascia media con il pulsante dedicato per Bixby, come si può vedere nell’immagine (si trova sul lato sinistro, sotto i pulsanti del volume).

Lo smartphone avrà un telaio unibody in alluminio e uno schermo da 6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). La dotazione hardware dovrebbe includere un processore Snapdragon 660 (Stati Uniti) e Exynos 7872 (resto del mondo), 6 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash e batteria da 4.000 mAh. Per quanto riguarda la doppia fotocamera posteriore, Samsung avrebbe scelto due sensori RGB con ottica grandangolare e teleobiettivo.

Il Galaxy C10 con 64 GB di storage dovrebbe costare 3.499 yuan, pari a circa 460 euro. Non sono trapelati i prezzi delle altre varianti.