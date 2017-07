Surface Laptop, nuovi colori per il top di gamma

Filippo Vendrame,

Quando il nuovo Surface Laptop fu presentato, Microsoft mostrò come questo nuovo laptop Windows 10 S fosse disponibile in più colorazioni. In realtà, poco dopo la presentazione si scoprì che solamente le declinazioni con processori Intel Core i5 sarebbero state vendute in diverse colorazioni. La variante più potente, quella con il processore Intel Core i7, era disponibile con il solo colore argento.

Adesso, però, le cose stanno cambiando perché la casa di Redmond ha iniziato ad offrire anche il top di gamma della linea dei suoi Surface Laptop in più colorazioni. All’interno del Microsoft Store americano, infatti, questa variante del Surface Laptop può essere acquistate anche nei colori Burgundy, Graphite Gold e Cobalt Blue, anche se la disponibilità non è immediata. Sul sito, infatti, è riportata la dicitura “Coming Soon” che fa intendere che ci sarà ancora da attendere per poterli effettivamente acquistare. L’attesa, però, non dovrebbe essere eccessivamente lunga. Da evidenziare che le nuove colorazioni sono disponibili per il modello con processore Intel Core i7, 16GB di RAM, 512GB di SSD e GPU Intel Iris Plus Graphics 640.

La variante “base” con il processore Intel Core i7 sarà ancora venduta nella sola colorazione argento (Platinum). Purtroppo, la brutta notizia è che questa novità sembra destinata, al momento, solo per il mercato americano. Le nuove colorazioni al momento non hanno ancora fatto capolino al di fuori dei confini americani.

In Italia, per esempio, l’unica colorazione disponibile rimane sempre quella argento (Platinum). L’auspicio è che i nuovi colori possano arrivare anche sul mercato internazionale per dare ai clienti maggiori possibilità di personalizzazione.