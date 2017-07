Tesla spedisce gli inviti per il lancio di Model 3

Filippo Vendrame,

All’inizio di questo mese, il CEO di Tesla Elon Musk aveva annunciato che la società avrebbe tenuto un evento speciale il 28 luglio per svelare la versione di produzione della Model 3 e consegnare ai primi 30 proprietari la loro autovettura. Ora, Tesla ha iniziato ad inviare i primi inviti dell’evento ai proprietari delle Model S e delle Model X che hanno vinto l’accesso all’evento come premio attraverso il loro programma di referral.

Per il programma referral valido nel periodo compreso tra il 16 gennaio al 15 marzo 2017, Tesla ha offerto come premio l’invito a questo esclusivo party per tutti coloro che sono riusciti a vendere 7 o più nuovi modelli di Model S o Model X. Gli inviti sono stati inviati a questi pochi fortunati proprietari di auto Tesla in queste ore e gli inviti hanno permesso di confermare che l’evento si terrà alle ore 19 (ora del Pacifico) il 28 luglio a Fremont, in California. Le porte si apriranno alle ore 7, ma la presentazione inizierà alle 21. Come al solito, l’evento dovrebbe essere trasmesso in diretta, così chiunque potrà seguire la presentazione della nuova Model 3.

Al di là delle prime consegne, dall’evento ci si attende che siano finalmente svelati gli ultimi dettagli della Model 3 tra cui il prezzo finale e tutti quei particolari tecnici ancora mancanti come la capacità delle batterie e soprattutto la reale autonomia. La Model 3, infatti, dovrebbe essere offerta con due tipologie di batterie, una da circa 60 Kwh ed una da circa 75 Kwh.

Inoltre ci si attende che sia finalmente aperto anche il configuratore che permetterà di scoprire tutti gli optional disponibili e soprattutto il loro costo.

Tutti dettagli che saranno svelati tra circa una decina di giorni.