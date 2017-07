Xiaomi Mi 5X e MIUI 9, annuncio per il 26 luglio

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha comunicato che lo Xiaomi Mi 5X e la nuova interfaccia MIUI 9 verranno presentati durante l’evento organizzato per il 26 luglio a Pechino. Nessuna informazione è stata svelata sullo smartphone, ma sono trapelate alcune possibile caratteristiche. Un altro annuncio è previsto per domani 19 luglio. Forse si tratta del Redmi 5, del quale sono state rivelare le specifiche sul social network Weibo.

Lo Xiaomi Mi 5X è uno smartphone di fascia media con un telaio unibody in alluminio, come si può vedere nell’invito. Altri dettagli interessanti sono la doppia fotocamera posteriore nell’angolo superiore sinistro con due lenti disposte in orizzontale, il flash dual LED e il lettore di impronte digitali. La dotazione hardware dovrebbe comprendere uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 625 e 4 GB di RAM. Leggendo le specifiche si può facilmente dedurre che lo smartphone verrà posizionato dietro l’attuale Mi 6 e i precedenti Mi 5/5s/5s Plus.

MIUI 9 è invece l’interfaccia rinnovata che verrà distribuita a partire dal 16 agosto. Tra le novità più importanti ci sono il restyling del Lock Screen e la funzionalità Split-Screen. Il rollout avverrà come sempre in maniera graduale. Non è noto se lo Xiaomi Mi 5X avrà già la nuova UI. Lo smartphone dovrebbe essere disponibile in tre colori (nero, oro e oro rosa) ad un prezzo di 1.999 yuan.

Un altro prodotto in arrivo è il Redmi 5. Queste sono le specifiche trapelate online: schermo da 5 pollici (1920×1080 pixel), processore Snapdragon 625/630, 3/4 GB di RAM, 32/64 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 16 e 5 megapixel, batteria da 3.680 mAh e sistema operativo Android 7.1.1 Nougat con interfaccia MIUI 9. I prezzi previsti sono 859 yuan (Snapdragon 625, 3 GB di RAM e 32 GB di storage) e 1.299 yuan (Snapdragon 630, 4 GB di RAM e 64 GB di storage).