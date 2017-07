Alcatel Movetime, smartwatch economico

Luca Colantuoni,

Quasi con un anno di ritardo arriva in Italia lo smartwatch presentato da TCL all’IFA 2016 di Berlino. Alcatel Movetime è un orologio digitale economico, compatibile con Android e iOS, che garantisce un’elevata autonomia, punto debole di questa tipologia di prodotti. Nonostante il prezzo basso, il gadget offre interessanti funzionalità.

Il Movetime possiede una cassa in acciaio resistente all’acqua e alla polvere (certificazione IP67). Gli utenti di sesso maschile possono scegliere il modello con cassa color argento e cinturino nero in gomma o cassa e cinturino in pelle di colore nero, mentre per le donne è disponibile la versione con cassa color oro e cinturino in pelle di colore bianco. Il design dello smartwatch è simile a quello di un orologio analogico con schermo AMOLED da 1,39 pollici. Grazie alla batteria da 350 mAh è possibile utilizzarlo per un’intera giornata (l’autonomia in standby è di una settimana).

La dotazione hardware comprende inoltre un accelerometro, il GPS e il cardiofrequenzimetro, tre sensori che consentono di sfruttare le funzionalità fitness e quindi di registrare i principali parametri durante l’attività sportiva, come distanza percorsa, numero di passi, tempi e calorie bruciate. Dopo aver effettuato la connessione via Bluetooth è possibile ricevere le notifiche dallo smartphone. Movetime permette di esegue alcune operazioni tramite gesture, ad esempio attivare la fotocamera ruotando il polso.

Lo smartwatch è in vendita nei migliori negozi dell’elettronica di consumo al prezzo consigliato di 159,00 euro. L’orologio può essere acquistato anche su Amazon ad un prezzo leggermente inferiore.