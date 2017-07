Honor 9 Premium arriverà in Europa

Luca Colantuoni,

Il nuovo Honor 9, disponibile in Italia da poche settimane, offre una perfetta combinazione tra design, prestazioni e prezzo, quindi può soddisfare le esigenze di qualsiasi utente. Il produttore cinese ha realizzato anche una variante Premium con 6 GB di RAM, ma per adesso è un’esclusiva dell’operatore Tre. Secondo un sito tedesco, lo smartphone potrà essere acquistato da tutti gli utenti europei nei prossimi mesi.

In occasione dell’annuncio ufficiale, Honor aveva comunicato che lo smartphone verrà offerto in tre varianti. Oltre al modello base con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash saranno disponibili due versioni Premium con 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Quello presente nel catalogo Tre integra 64 GB di storage, quindi si può ipotizzare che il modello da 128 GB sarà in vendita senza il vincolo dell’operatore telefonico. Il prezzo dovrebbe essere 499,00 euro, 50 euro in più rispetto a Honor 9. Non ci sono date precise per l’inizio della vendita, ma il mese sarà quasi certamente agosto.

Ad eccezione di RAM e storage, Honor 9 Premium è identico a Honor 9, quindi possiede un telaio in alluminio e vetro, schermo da 5,15 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore octa core Kirin 960 con frequenza massima di 2,4 GHz, slot microSD, doppia fotocamera da 20 e 12 megapixel con zoom ibrido 2x, connettività WiFi 802.11a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE (dual SIM), jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali e chip audio Hi-Fi.

Galleria di immagini: Honor 9, tutte le immagini dello smartphone

La batteria ha una capacità di 3.200 mAh e supporta la tecnologia di ricarica Fast Charge (40% in 30 minuti). Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.1. Tre i colori disponibili: Sapphire Blue, Glacier Grey e Midnight Black.