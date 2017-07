Huawei Mate 9 e 9 Pro regalano la buona musica

Filippo Vendrame,

Con l’estate e l’arrivo delle vacanze c’è un motivo in più per approfittare della promozione di Huawei sui suoi nuovi ed innovativi smartphone Huawei Mate 9 e Huawei Mate 9 Pro. Acquistando i suddetti device tra il 20 luglio e il 30 agosto 2017, gli acquirenti potranno richiedere in regalo gli auricolari Huawei Active Noise Cancelling. Trattasi di un accessorio per la musica perfetto per chi si deve mettere in viaggio o per chi vuole ascoltare della buona musica da sotto l’ombrellone.

Questi particolari auricolari, infatti, dispongono di un particolare dispositivo integrato che consente la riduzione dei rumori esterni. Può essere attivato attraverso un pratico interruttore e grazie ad un sistema di consumo ridotto di energia, garantisce sino a 8 ore di annullamento del rumore. Trattasi, dunque, di auricolari che davvero permettono una riproduzione del suono senza disturbi, un piccolo gioiello per chi ama la vera musica. Ottenere in omaggio questi speciali auricolari è davvero molto semplice. Tutto quello che dovranno fare gli acquirenti degli smartphone Huawei Mate 9 e Huawei Mate 9 Pro è di registrarli entro 14 giorni dalla data d’acquisto sul sito dedicato alla promozione.

Durante la registrazione sarà richiesto di inserire alcuni dati tra cui la prova d’acquisto ed anche l’indirizzo di spedizione a cui saranno inviati gli auricolari.

Si ricorda, che Huawei Mate 9 e Huawei Mate 9 Pro dispongono del potente processore Kirin 960 Octa-Core e di una doppia fotocamera posteriore realizzata con Leica in grado di garantire scatti di elevata qualità in ogni condizione d’uso.