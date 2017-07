iPhone SE, rinnovo ad agosto?

Marco Grigis,

Le sorti di iPhone SE potrebbero essere tutto fuorché decise. Solamente ieri è apparsa la notizia della possibile dismissione della linea, considerato come l’effetto nostalgia per i quattro pollici si sia ampiamente esaurito nel corso dell’ultimo anno. Eppure nelle ultime ore è arrivato un report di tenore completamente opposto, pronto a ipotizzare un refresh del piccolo smartphone entro il mese d’agosto. Le tempistiche appaiono però abbastanza anomale, considerato come Apple sia solita presentare i suoi nuovi device a settembre.

La notizia giunge da iGeneration, così come sottolineato anche da 9to5Mac, e ipotizza il lancio di un nuovo iPhone SE in agosto, anche con un evento apposito organizzato da Cupertino. Secondo quanto riferito dalla pubblicazione, Apple potrebbe aver deciso di modificare la propria tabella di marcia, anticipando il nuovo SE ad agosto e posticipando la presentazione di iPhone 8, dati alcuni ritardi in fase di produzione. Tuttavia, da diverse settimane i principali analisti confermano una normale presentazione a settembre per i nuovi flagship del gruppo, per un posticipo che riguarderà unicamente la fase di distribuzione, non quella di lancio.

Non vengono rilasciati molti dettagli sulle caratteristiche del rinnovato iPhone SE, sebbene pare Apple sia intenzionata a rimanere sui quattro pollici per lo schermo. Potrebbe però esservi una riduzione di prezzo, con modelli a partire da 399 dollari, e caratteristiche hardware non dissimili dagli attuali iPhone 7. Non a caso il primo iPhone SE, lanciato nel 2016, ha previsto performance sovrapponibili a iPhone 6S.

Come già anticipato, l’indiscrezione va presa con le pinze, poiché la timeline presentata non sembra essere compatibile con le comuni strategie di Cupertino. Una presentazione a settembre dei nuovi iPhone, infatti, è essenziale per costruire sufficiente aspettativa nei consumatori, anche in vista dei successivi acquisti per il periodo natalizio. Non resta quindi che attendere le prossime settimane, per scoprire se Cupertino abbia davvero intenzione di organizzare un insolito evento in agosto.