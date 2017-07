Microsoft svela il design del Surface Phone?

Filippo Vendrame,

Microsoft potrebbe aver accidentalmente svelato quello che potrebbe essere il design del suo prossimo Surface Phone. Da tempo si sa che la casa di Redmond sta lavorando ad un nuovo dispositivo innovativo in grado di dare una svolta nel settore mobile. Quello che molti chiamano “Surface Phone” non dovrebbe essere uno smartphone in senso stretto ma un dispositivo pieghevole in grado di combinare le funzioni di tablet e smartphone in un unico prodotto.

Ovviamente, sino ad oggi si tratterebbero di voci che come tali vanno prese con cautela. Eppure la curiosa immagine condivisa attraverso i social network da Microsoft per pubblicizzare un servizio di Azure mette ulteriormente carne sul fuoco. In questa immagine, Microsoft ha inserito un concept di un dispositivo pieghevole con a bordo Windows 10 che può essere ripiegato sino a diventare uno smartphone con la possibilità, unendo le due metà dello schermo, di diventare un tablet pc. Si nota, inoltre, la totale assenza di cornici come in tutti i prodotti moderni della categoria mobile. Ovviamente è un’immagine concept ma curiosamente collima proprio con la descrizione del Surface Phone degli ultimi tempi.

Ovviamente l’immagine potrebbe anche non significare nulla e non ritrarre un prototipo ma solamente un concept creato ad hoc per fini pubblicitari. Tuttavia, l’immagine è davvero molto curiosa e merita attenzione.

Se davvero il futuro Surface Phone fosse davvero così si tratterebbe di un prodotto davvero innovativo ed in grado di cambiare radicalmente il panorama mobile, proprio come vorrebbe fare Microsoft per tornare alla grande in questo mercato.