NASA, i droni sono più fastidiosi delle auto

Filippo Vendrame,

Un curioso studio preliminare della NASA ha confermato quello che molti sospettavano da tempo: il rumore del ronzio dei droni è più fastidioso per gli esseri umani del suono delle auto e camion in movimento, anche quando i rumori sono alla medesima intensità. Lo studio ha scoperto che per le persone ascoltare i rumori dei motori dei droni è come se un’automobile fosse improvvisamente due volte più vicino rispetto a prima.

Per effettuare questa analisi, i ricercatori hanno registrato i suoi dei motori di diversi droni in commercio a varie velocità ed altitudini oltre a registrare i suoni di diverse auto e camion. Successivamente, 38 persone hanno ascoltato questi rumori attribuendo per ognuno di loro un giudizio di fastidiosità. La NASA ha evidenziato che pochi hanno capito che stavano ascoltando i suoni dei motori di un drone. Per molti, questi strani suoni erano attribuiti a mezzi di trasporto futuristici. I ricercatori hanno, tuttavia, anche sottolineato che i rumori delle auto e dei camion sono stati più tollerati in quanto le persone sono abituate da molto più tempo a sentirli. I livelli di fastidio sono stati influenzati anche da altri fattori, compresi la durata dei rumori.

I risultati di questa ricerca sono molto interessanti. Se i rumori dei droni sono mal sopportati, significa che nel breve periodo le operazioni di volo potrebbero essere mal tollerate dalla gente, almeno sino a che non ci si abituerà a questi particolari ronzii.

Per aziende come Amazon che stanno pianificando di creare vere e proprie flotte di droni spedizionieri, trattasi di una notizia poco positiva perché dovranno pensare anche a come rendere i loro droni meno rumorosi almeno sino a che la gente non si sarà abituata al loro passaggio.