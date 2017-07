Nintendo Switch: app in download per Android e iOS

Cristiano Ghidotti,

Si chiama Nintendo Switch Online ed è l’applicazione mobile ufficiale della console ibrida di Super Mario. È disponibile per il download gratuito su smartphone e tablet con sistema operativo Android (da Google Play) e iOS (da App Store), ma nel momento in cui viene scritto questo articolo non sembra ancora essere operativa per qualche tipo di problema restituito dai server (“in manutenzione”).

Le funzionalità principali offerte sono due: la prima riguarda la possibilità di consultare informazioni e statistiche dettagliate per i giochi supportati (ad esempio Splatoon 2), mentre la seconda è relativa all’interazione con gli amici tramite chat vocale. Inoltre, è possibile sfruttarla per mandare inviti e messaggi tramite social network come Facebook e Twitter. Si ricorda che queste caratteristiche rimarranno gratuite fino al lancio dell’abbonamento online fissato per il 2018, con un prezzo mensile pari a 4 euro. Questa la descrizione fornita da Nintendo per l’app ufficiale di Switch.

L’app Nintendo Switch Online è progettata per migliorare la tua esperienza di gioco online su Nintendo Switch. Con quest’app puoi accedere a servizi specifici del gioco, invitare amici a giocare con te tramite i social network e usare la chat vocale durante le partite.

Tornando a focalizzare l’attenzione sulla sottoscrizione in abbonamento ai servizi online, gli utenti potranno scegliere se pagare 4 euro ogni mese, 8 euro per un trimestre oppure 20 euro per un intero anno. Tra gli extra offerti anche uno che farà la gioia dei retrogamer: l’accesso a giochi classici del catalogo 8-bit del NES come gli indimenticabili Super Mario Bros. 3, Balloon Fight e Dr. Mario. Da non escludere nemmeno l’arrivo di produzioni dell’era SNES. La console è in vendita online al prezzo di circa 329,00 euro.