Windows 10 su piattaforma ARM è solo per i PC

Filippo Vendrame,

Windows 10 su dispositivi basati su piattaforma ARM è pensato solamente per offrire un’esperienza d’uso identica a quella dei PC ma su una piattaforma hardware più agile e snella. Non è pensato, invece, per essere portato sui dispositivi mobile come gli smartphone. Per loro, infatti, c’è Windows 10 Mobile. Joe Belfiore ha, infatti, confermato che questa speciale declinazione di Windows 10 pensata per funzionare sull’hardware di Qualcomm, non arriverà sugli smartphone.

Per qualcuno potrebbe essere una notizia deludente ma in realtà è una notizia di cui non ci si dovrebbe sorprendere troppo. Belfiore, infatti, ha spiegato che Windows 10 su ARM è stato pensato per offrire la più classiche delle esperienze d’uso di Windows 10 su di un hardware in grado di offrire una lunga autonomia. L’esperienza d’uso sarà completa ed identica a quella dei PC, evidenzia Belfiore, e la medesima esperienza d’utilizzo non sarebbe replicabile all’interno di uno smartphone. Inoltre, gli investimenti per portare Windows 10 su ARM all’interno degli smartphone sarebbero ingenti e visto che gli utenti si stanno muovendo verso altre piattaforme mobile gli investimenti non sarebbero giustificati.

Per portare, infatti, la completa esperienza d’uso di Windows 10 sugli schemi piccoli degli smartphone, Microsoft avrebbe dovuto investire molte risorse nel modificare l’interfaccia utente. La piena esperienza PC avrebbe tuttavia molto più senso utilizzando Continuum ma qui Microsoft ha già iniziato a lavorare.

Entro fine anno, comunque, arrivernano i primi dispositivi ARM basati su Windows 10 che, dunque, saranno dei veri e propri PC basati su di una piattaforma in grado di assicurare buone prestazioni ed una lunghissima autonomia.

La casa di Redmond, comunque, sta lavorando ancora allo sviluppo di un terminale mobile innovativo su cui si sta speculando da molto tempo e che dovrebbe rappresentare un importante stacco con il passato. Prodotto che, però, dovrebbe essere lanciato solo tra molto tempo.