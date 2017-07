Elon Musk conferma: Hyperloop da NY a Washington

Cristiano Ghidotti,

Da New York City a Washington D.C. in soli 29 minuti, passando per Philadelphia e Baltimora. Sarà possibile grazie alla tecnologia Hyperloop e all’impegno di The Boring Company, società svelata nei mesi scorsi da Elon Musk. È lo stesso imprenditore che annuncia oggi il progetto, con un post in cui rende noto l’ottenimento di un’approvazione verbale da parte del governo.

Va fatta un po’ di chiarezza, in attesa di un comunicato più completo e dettagliato. Si parla del team al quale fino ad oggi si è fatto riferimento per il progetto finalizzato a scavare una rete di tunnel sotterranei in modo da alleviare il traffico dei messi di superficie, ma al tempo stesso del sistema Hyperloop concepito per far viaggiare passeggeri e merci a oltre 1.100 Km/h all’interno di un enorme circuito tubolare dove viene ricreato il vuoto, a bordo di vettori mantenuti distaccati dai binari grazie al principio della levitazione magnetica. Un sistema di trasporto ad alto tasso tecnologico, che si inserisce alla perfezione in una visione innovativa della mobilità.

Fino ad oggi a prendere in carico la realizzazione degli impianti sono state realtà di terze parti come Hyperloop One e Hyperloop Transportation Technologies, ma considerando il tweet odierno di Elon Musk non è da escludere che la tratta statunitense possa essere costruita e gestita direttamente da The Boring Company.

Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins. — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2017

