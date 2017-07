iPhone 8, nuovo leak con Touch ID posteriore

Marco Grigis,

L’eliminazione di Touch ID dal futuro iPhone 8 è tutto fuorché confermata. Nelle scorse settimane si è parlato dell’esclusione del lettore d’impronte digitali dal dispositivo, forse inglobato nel display o, più probabilmente, sostituito da un sistema 3D per la rilevazione dei volti. Eppure un nuovo leak proveniente dall’Asia resuscita una delle alternative che parevano ormai scartate da Cupertino, quella dell’inclusione di Touch ID sulla scocca posteriore del device. Sebbene gli scatti non siano stati ovviamente ufficializzati, la loro apparizione sui social è stata sufficiente per generare malcontento nei possibili acquirenti di iPhone 8, i quali non sembrano apprezzare la nuova collocazione del sensore.

Il leak è stato condiviso da Slashleaks, per degli scatti apparsi sulla piattaforma cinese Baidu e apparentemente provenienti dai distretti produttivi partner di Apple. Le fotografie mostrano lo scheletro della scocca posteriore del device, non ancora ultimata poiché priva di rifiniture e della copertura in vetro. La possibilità appartengano a iPhone 8 appare abbastanza elevata, poiché è ben riconoscibile il logo della mela morsicata nonché la doppia fotocamera posta in verticale rispetto a iPhone 7 Plus. E, proprio sotto al logo, si può ammirare un foro circolare dalle dimensioni compatibili con Touch ID.

Molti produttori di smartphone hanno deciso di includere un lettore d’impronte digitali sul retro dei loro device, tuttavia questa soluzione non è mai stata particolarmente apprezzata dall’utenza, poiché non sempre comodissima da usare. Molto, tuttavia, dipende anche dalla collocazione del sensore rispetto alla scocca: per il recente Galaxy S8 di Samsung, ad esempio, in molti hanno lamentato l’eccessiva vicinanza del lettore alla fotocamera, tale da coprire l’obiettivo nel tentativo di sbloccare il device.

In ogni caso, non è dato sapere se l’esemplare mostrato in foto rappresenti la versione finale di iPhone 8 o, in alternativa, uno dei tanti modelli di test prodotti negli ultimi mesi. La maggioranza dei rumor emersi sullo smartphone, infatti, è concorde nel sostenere la scomparsa totale di Touch ID.