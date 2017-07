Lenovo Tech World, intelligenza artificiale ovunque

Luca Colantuoni,

«Un mondo guidato dall’intelligenza artificiale». Questo motto, usato dal produttore cinese durante il Tech World 2017 di Shanghai, esprime chiaramente l’intenzione di Lenovo, ovvero investire pesantemente nella IA, creando un team di esperti che possa immaginare le tecnologie del futuro. I ricercatori del nuovo Artificial Intelligence Lab hanno già sviluppato alcuni concept che potrebbero arrivare sul mercato nei prossimi mesi.

Uno dei prodotti hardware è il daystAR, un visore per la realtà aumentata che non deve essere collegato ad un computer o ad uno smartphone. Lenovo non ha fornito nessuna specifica, ad eccezione dell’angolo di visione (40 gradi) delle lenti. Il produttore cinese metterà a disposizione degli sviluppatori una completa piattaforma AR, con la quale potranno creare applicazioni per molteplici settori. Sfruttando servizi come riconoscimento degli oggetti, assistenza remota e interazione multiplayer sarà possibile effettuare la scansione, l’upload e la modifica dei contenuti 3D.

Il secondo dispositivo è SmartCast+, uno smart speaker che riconosce suoni e oggetti, ma può anche proiettare immagini su muri e schermi per offrire un’esperienza AR. CAVA è invece un assistente virtuale che sfrutta il riconoscimento facciale e il linguaggio naturale per comprendere il significato dei messaggi e fornire suggerimenti in base alle abitudini dell’utente. SmartVest è un indumento smart che usa 10 sensori tessili per monitorare l’attività cardiaca. I segnali ECG vengono registrati per 24 ore, in modo da identificare in tempo reale eventuali anomalie, come tachicardia e fibrillazione atriale.

Infine, Xiaole è una piattaforma per l’assistenza ai clienti in grado di apprendere dalle conversazioni e fornire consigli personalizzati 24 ore al giorno. Gli utenti possono contattare il servizio per risolvere problemi tecnici con i prodotti Lenovo. Essendo concept non è noto se e quando diventeranno prodotti reali.