Microsoft svela GLAS, un termostato con Cortana

Luca Colantuoni,

Microsoft aveva promesso che il suo assistente personale verrà integrato in diversi dispositivi IoT, uno dei quali è l’altoparlante smart prodotto da Harman Kardon. L’azienda di Redmond ha ora mostrato GLAS, un termostato basato su Windows 10 IoT Core e Cortana, realizzato in collaborazione con Johnson Controls, che offre funzionalità simili a quelle del Nest Learning Thermostat.

Il video pubblicato da Microsoft non svela tutte le caratteristiche del termostato, ma elenca le principale funzionalità e permette di vedere il suo design. Il dispositivo possiede una base che viene fissata alla parete e un display touch translucido con cornici molto sottili. La schermata principale mostra le temperature, il livello di umidità e l’orario. In un seconda schermata ci sono i dati relativi all’ambiente interno ed esterno, le informazioni sulla qualità dell’aria e le opzioni per la programmazione. La erza schermata visualizza infine le impostazioni attuali, tra cui la modalità di funzionamento (Home, Away, Auto, Heat, Cool e Off).

Grazie ai sensori integrati, GLAS è in grado di rilevare la presenza di persone nell’abitazione, monitorare la qualità dell’aria e quindi modificare automaticamente le impostazioni per ottenere un risparmio energetico. Il termostato è basato su Windows 10 IoT Core e Microsoft Azure. Oltre che tramite touch è possibile eseguire le varie operazioni con i comandi vocali riconosciuti da Cortana. GLAS è stato realizzato da Johnson Controls, leader mondiale nel settore dei sistemi HVAC e inventore del primo termostato elettrico nel 1883.

Al momento non c’è nessuna informazione su disponibilità e prezzo. Non è chiaro inoltre se GLAS è indirizzato anche all’utenza consumer o solo alle aziende.