Play Store Editors’ Choice: suggerimenti da Google

Non è sempre facile trovare l’app giusta per soddisfare le proprie esigenze e nemmeno il gioco migliore per trascorrere il tempo libero o ingannare l’attesa durante un viaggio, soprattutto se l’offerta è tanto vasta quanto quella della piattaforma Play Store. Il team di Google ha deciso di scendere in campo e fornire agli utenti alcuni consigli sui download, introducendo le raccolte Editors’ Choice, accessibili sia da browser desktop che da dispositivi mobile.

Alcune delle prime categorie messe online riguardano le applicazioni dedicate alle videochiamate, la navigazione stradale, il fitness, l’editing fotografico, l’apprendimento di nuove lingue, la compravendita di prodotti e il monitoraggio delle spese. Le pagine sembrano essere già accessibili anche dall’Italia, sebbene in lingua inglese, mentre il blog ufficiale di bigG ne annuncia la disponibilità fin da subito nei territori di Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Canada, Giappone e Corea del Sud, con l’arrivo in altri paesi previsto per il prossimo periodo. Questa la descrizione fornita da Google.

Le pagine Editors’ Choice aiutano a esplorare differenti generi di giochi e categorie di applicazioni con recensioni su ogni tema come il fitness, l’acquisto o la vendita di prodotti, i titoli di ruolo (RPG) o quelli di guida.

Non mancano nemmeno consigli per quanto riguarda i giochi: ce ne sono per chi è alla ricerca di un puzzle ed enigmi da risolvere, di un runner game, un titolo di ruolo, di corse, di sfide dallo stile arcade, di simulazioni per stimolare il proprio intelletto e sport per mettere alla prova le proprie abilità e i propri riflessi.