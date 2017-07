PlayStation Store, al via i Saldi Estivi

Filippo Vendrame,

I possessori di una console PlayStation possono rompere il salvadanaio e preparare la loro carta di credito. Sony, infatti, ha dato il via ai tanto attesi Saldi Estivi che permetteranno di acquistare molti giochi ad un prezzo davvero molto conveniente. Sino al 3 agosto saranno scontati giochi per PS4, PS3 e PS Vita con sconti sino al 60%.

Trattasi, dunque, di una ghiotta opportunità per rinnovare il proprio archivio di giochi acquistando titoli sino ad ora irraggiungibili a causa del loro prezzo. Tra i giochi che i giocatori potranno trovare scontati all’interno del PlayStation Store si evidenziano Battlefield 1, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, FIFA 17, Ratchet & Clank, TEKKEN 7 e molti altri ancora. Sony evidenzia, inoltre, che in saldo sono stati messi anche i giochi che sfruttano la realtà virtuale come Batman: Arkham VR, Robinson: The Journey, Until Dawn: Rush of Blood, PlayStation VR Worlds. La casa giapponese sottolinea, inoltre, che alcune offerte saranno ulteriormente limitate nel tempo e quindi il suggerimento è quello di tenere sempre sotto controllo il PlayStation Store per non perdere nessuna ghiotta opportunità.

I Saldi Estivi del PlayStation Store sono un’iniziativa di Sony e dunque gli sconti sono validi solamente all’interno di questo store digitale e non anche negli altri eshop specializzati in videogiochi.

La completa lista dei titoli disponibili in saldo è disponibile all’interno della pagina dedicata all’iniziativa promozionale di Sony.