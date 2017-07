Amazon per Android, shopping con Alexa

Luca Colantuoni,

L’assistente personale, già disponibile nell’app iOS da metà marzo, arriverà presto anche sull’app Amazon per Android. Gli utenti potranno utilizzare Alexa per effettuare acquisti online, ma anche per ottenere altre informazioni, in modo simile a quanto possibile con gli altoparlanti Echo. L’azienda di Seattle ha confermato che il rollout è in corso.

Amazon ha già l’app Alexa che permette ai proprietari degli smart speaker di inviare messaggi ed effettuare chiamate, ma l’applicazione principale è molto più popolare. L’obiettivo è quello di far conoscere l’assistente personale ad un numero maggiore di utenti, molto dei quali non hanno un altoparlante Echo. Amazon per Android consente di eseguire alcune operazioni usando la voce, ad esempio la ricerca dei prodotti e la verifica degli ordini, ma Alexa offre un’esperienza d’uso nettamente migliore, grazie alle sue numerose “skills”.

L’integrazione di Alexa nell’app dedicata allo shopping non permette solo di effettuare acquisti, ma anche di cercare informazioni su persone, luoghi e altri argomenti, mostrare i risultati sportivi e le ultime notizie, avviare la riproduzione dei brani musicali, visualizzare le condizioni del tempo e del traffico. È possibile inoltre controllare i dispositivi IoT presenti nell’abitazione, prenotare un tavolo al ristorante e contattare Uber.

Il rollout è iniziato e proseguirà in maniera graduale nei prossimi giorni. Amazon non ha comunicato se e quando Alexa sarà accessibile in lingue diverse dall’inglese e dal tedesco.