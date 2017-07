Amazon si prepara al back to school

Filippo Vendrame,

Anche se il ritorno a scuola sembra ancora molto lontano, Amazon vuole fare in modo che tutti i genitori non si trovino impreparati al momento di dover comprare libri e tutto quanto necessario per il ritorno a scuola dei loro figli a settembre. Ragazzi e genitori, dunque, sino ad ottobre potranno trovare una vasta selezione di oggetti per la scuola come zaini, libri, astucci e cancelleria varia per affrontare senza difficoltà il ritorno sui banchi di scuola.

Inoltre, sino al prossimo 9 settembre, Amazon lancia la consueta ed apprezzata iniziativa “15 e Lode“. I genitori potranno acquistare con sconti sino al 15% i testi consigliati o richiesti nelle classi elementari, medie inferiori e superiori d’Italia, pubbliche e private. Accedere a questa promozione è facile. I genitori o i ragazzi dovranno accedere al sito dedicato ai libri scolastici 2017/2018 e selezionare scuola e classe. Come step successivo sarà possibile scegliere tutti i libri da acquistare, anche in blocco unico, aggiungendoli direttamente al carrello degli acquisti su Amazon.

Rispetto all’anno scorso, i libri si potranno comprare anche in blocco e non più singolarmente. Tutti i libri per la scuola acquistati attraverso Amazon saranno rendibili gratuitamente fino al 15 ottobre 2017.

I genitori potranno scegliere di farsi spedire i libri e gli acquisti per la scuola dei loro figli ovunque, anche in vacanza. Inoltre, iscrivendosi al servizio Amazon Prime dal costo di 19,99 euro, i genitori potranno ricevere tutto quanto acquistato in un solo giorno.

Il colosso dell’ecommerce, dunque, vuole aiutare le famiglie ad affrontare nel migliore dei modi il back to school con servizi ed offerte che alleggeriscano la frenetica organizzazione scolastica di settembre.