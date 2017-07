Personaggi Disney e Pixar per Clips per iOS 10

Marco Grigis,

Apple aggiorna Clips, la popolare applicazione dedicata alla creazione di simpatici contenuti fotografici e video, resa disponibile la scorsa primavera. Il software, compatibile con tutti i dispositivi aggiornati a iOS 10, accoglie oggi numerose novità, tra cui l’arrivo di alcuni dei più amati personaggi Disney e Pixar.

Clips permette di modificare video e fotografie in modo semplice e veloce, affinché risultino originali, divertenti e perfetti per essere condivisi sui social network. Sono moltissimi gli effetti grafici che si possono sfruttare per rendere immagini e filmati irresistibili, il tutto in modo gratuito sia da iPhone che iPad. Clips è infatti di serie su tutti i dispositivi iOS 10 e l’applicazione può essere scaricata senza costi da App Store.

Con l’aggiornamento a Clips 1.1, il software si arricchisce di numerose novità, tra decine di nuovi poster e overlay grafici, ma anche miglioramenti in tema di usabilità per rendere l’esperienza d’uso ancora più facile e divertente. Vengono inclusi overlay animati di Topolino, Minni, Paperino e Paperina, ma arrivano anche i personaggi di due film d’animazione Pixar davvero di culto: “Toy Story” e “Inside Out”. Gli utenti potranno creare video accompagnati da Woody e Jessie, nonché condividere le loro emozioni con Gioia, Paura e tutti gli altri rappresentanti di uno dei film animati più amati degli ultimi anni. Non ultimo, vi sono diversi nuovi poster disegnati da Disney.

Non è però tutto, poiché Apple ha introdotto anche 10 nuovi overlay propri, arricchiti da altri 10 poster, puntando sulla qualità del rendering e dei testi animati personalizzati: dallo scintillio dell’acqua alle colonne di fumo, fino all’arte pop-up 3D. Come già anticipato, Clips 1.1 è disponibile di serie per tutti i nuovi dispositivi iOS 10, ma può essere anche scaricato gratuitamente da App Store. Gli utenti che avessero già scaricato l’applicazione negli scorsi mesi, potranno aggiornarla tramite le consuete modalità del negozio virtuale di Cupertino.