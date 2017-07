MediaWorld taglia l’IVA per il weekend

Filippo Vendrame,

Weekend di luglio caldissimo per MediaWorld. La catena di elettronica, infatti, taglierà l’IVA nei giorni 22 e 23 luglio nei negozi aderenti e sui prodotti venduti nel suo eShop. Nel volantino che annuncia la promozione, MediaWorld sottolinea che lo scorporo dell’IVA sui prodotti equivale ad uno sconto del 18,04% sul prezzo di listino. Al momento non sono note eventuali limitazioni dell’offerta.

Non è stato, infatti, ancora specificato se lo sconto sarà applicato su qualsiasi tipo di acquisto o se il cliente dovrà effettuare una spesa di un importo minimo per poter ricevere il taglio di prezzo. Dettagli che probabilmente emergeranno al via di questa interessante promozione. Tra poche ore, dunque, inizierà un weekend molto interessante per i clienti MediaWorld. Potrebbe, infatti, essere l’occasione giusta per cambiare PC magari prendendo un Surface Pro o smartphone, oppure acquistare un nuovo televisore risparmiando cifre interessanti.

Il suggerimento, dunque, non è solo quello di preparare la carta di credito ma anche quello di tenere sotto controllo la vetrina dell’eShop di MediaWorld per scoprire tutti i dettagli dell’offerta ed approfittarne prima che i prodotti desiderati si esauriscono.

Passate promozionali analoghe portate avanti da Unieuro hanno, infatti, avuto sempre molto successo tanto da saturare rapidamente l’eShop della catena di elettronica rendendo difficile lo shopping con la conseguenza che nel frattempo molti dei prodotti migliori era stati tutti venduti.