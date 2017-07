Meizu Pro 7, nuove immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Il Meizu Pro 7 e la sua variante Plus verranno annunciati il prossimo 26 luglio. TENAA, l’ente cinese che rilascia le certificazioni per i dispositivi elettronici, ha svelato le immagini ufficiali dello smartphone, mentre una fonte taiwanese ha fornito nuovi dettagli sulla dotazione hardware. Intanto, Meizu ha ritwittato una GIF dell’azienda che ha curato il design del prodotto.

Looking forward to a very exciting announcement from @MEIZU on July 26th! Here's a sneak peak of things to come. #MeizuPro7 #Android pic.twitter.com/3vGec3zDo4 — frog (@frogdesign) July 20, 2017

Gli smartphone LG della serie V e il recente Q8 possiedono un piccolo display che mostra le notifiche e permette di accedere velocemente alle app preferite. Anche il produttore cinese ha deciso di aggiungere uno schermo secondario, ma in una posizione differente. Il pannello LCD si trova infatti sul retro sotto la doppia fotocamera, lungo il lato sinistro. In questo caso però il display ha una maggiore dimensione (probabilmente 2 pollici) e può essere sfruttato anche per effettuare il mirroring dello schermo principale o come mirino per la fotocamera.

In base alle ultime indiscrezioni, il Meizu Pro 7 avrà un display da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore MediaTek Helio X30, fino a 8 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash, dual camera da 16 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e lettore di impronte digitali. Il Meizu 7 Pro Plus dovrebbe avere uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel).

Per quanto riguarda i prezzi si ipotizzano cifre comprese tra 400 e 500 dollari. Tra pochi giorni avremo la conferma ufficiale su tutte queste informazioni.