Microsoft testa una nuova schermata di login

Filippo Vendrame,

Microsoft ha iniziato a testare una nuova schermata di login per tutti i suoi servizi web che utilizzano un ID Microsoft come forma di credenziale d’accesso. Questo nuovo design diventerà in futuro universale, cioè gli utenti lo troveranno presente all’interno di tutti i servizi di Microsoft, da Office 365 sino a Xbox Live. Il nuovo design è molto simile a quello attuale, ma la differenza principale è l’aggiunta dell’immagine di sfondo che dovrebbe variare a seconda del servizio web a cui si prova ad accedere.

La nuova interfaccia di login non è, al momento, disponibile per tutti. Come per qualsiasi novità, la casa di Redmond ha iniziato a testare la nuova interfaccia presso un ristretto numero di utenze. Bocche cucite per il suo rollout generale ma l’attesa potrebbe non essere lunga. Chris Capossela, responsabile Marketing di Microsoft, ha confermato che la nuova pagina di login sarà più semplice e più facile da utilizzare facendo intuire che l’arrivo potrebbe essere abbastanza vicino. L’intento del gigante del software è chiaro.

Microsoft vuole rendere molto più intuitiva l’autenticazione a tutti i suoi servizi web di valore aggiunto e soprattutto vuole rendere l’esperienza d’uso coerente, indipendentemente a cosa l’utente sta accedendo.

Effettuare il login su Xbox Live richiederà gli stessi step e la stessa procedura dell’autenticazione ad Office. Un progetto, dunque, molto interessante che pone ancora una volta la persona al centro degli interessi della società. Un fine che oramai sta caratterizzando da molto tempo la Microsoft guidata da Satya Nadella.