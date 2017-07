Mozilla aggiorna Firefox e Firefox Focus

Luca Colantuoni,

Mozilla ha rilasciato un importante aggiornamento per la versione del browser compatibile con il sistema operativo mobile di Apple. Firefox 8.0 per iOS offre ora una migliore esperienza di navigazione, la modalità notturna e un lettore di codici QR. Anche Firefox Focus per Android ha ricevuto tre nuove funzionalità, tra cui il supporto per i download. Le nuove versioni delle app sono già disponibili sui rispettivi store.

Mozilla scrive sul blog ufficiale che i miglioramenti introdotti in Firefox per iOS rappresentano lo step iniziale di ciò che arriverà nel corso dell’autunno con Project Quantum, il nuovo web engine. La prima novità riguarda la navigazione a schede. Quando l’utente apre una nuova tab vedrà i siti visitati di recente e gli highlights delle precedenti visite. Chi invece usa il browser di notte apprezzerà sicuramente la Night Mode che regola la luminosità dello schermo per non affaticare gli occhi.

Firefox per iOS integra ora un QR Code Rader, quindi non è più necessario installare un’app separata per leggere questi particolari codici. Mozilla ha infine aggiunte le Feature Recommendations (solo negli Stati Uniti e in Germania) che forniscono suggerimenti utili agli utenti. Il changelog sullo store Apple indica anche la possibilità di inviare automaticamente pagine web o schede a qualsiasi dispositivo sincronizzato con Firefox Sync, sia desktop che mobile.

Firefox Focus per Android è stato annunciato circa un mese fa e Mozilla festeggia ora il milionesimo download dal Google Play Store. Il browser amico della privacy è stato aggiornato con tre funzionalità, richieste dagli utenti. È possibile visualizzare i video a pieno schermo (il supporto per YouTube verrà aggiunto in seguito a causa di un bug) e scaricare qualsiasi tipo di file. Oltre al promemoria per cancellare la cronologia di navigazione, l’app mostrerà una notifica con una scorciatoia per aprire il browser.