Nintendo 64 Mini: il primo indizio

Cristiano Ghidotti,

Se si tiene conto del successo riscontrato dalle riedizioni in miniatura di NES e SNES, non sembra poi così azzardato ipotizzare il futuro arrivo di un Nintendo 64 Mini. Oggi è stato avvistato in Rete quello che pare essere il primo indizio concreto relativo al progetto. Va subito precisato: non si tratta di un annuncio né di una conferma.

Sulle pagine del sito EUIPO, l’ufficio dell’Unione Europea incaricato di gestire le proprietà intellettuali e i marchi registrati, è comparsa una documentazione relativa a Nintendo e al copyright di un controller il cui design è chiaramente quello del N64, come visibile nell’immagine allegata di seguito. Perché una mossa di questo tipo oggi, a vent’anni circa di commercializzazione della piattaforma? L’unica spiegazione plausibile è quella che conduce alla commercializzazione di una versione Mini della console a 64-bit, così come già fatto con i suoi predecessori a 8-bit e 16-bit.

Considerando la qualità del catalogo di Nintendo 64, un’eventuale conferma scatenerebbe l’ennesima corsa al pre-ordine: ad oggi il NES Mini è purtroppo fuori produzione e le prime unità di SNES Mini sono andate letteralmente sold-out in breve tempo, nonostante il dispositivo non sia ancora ufficialmente arrivato sugli scaffali (il debutto è fissato per il 29 settembre).

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64, Mario Kart 64, Star Fox 64, Super Smash Bros., Banjo-Kazooie, Perfect Dark, GoldenEye 007, Kirby 64: The Crystal Shards, F-Zero X, Paper Mario, Mario Tennis, Star Wars: Rogue Squadron, Pokémon Snap, Mario Party, Conker’s Bad Fur Day, Pokémon Stadium, Jet Force Gemini, Blast Corps, Pilotwings 64. Questi alcuni dei giochi che potrebbero essere inclusi nella riedizione in miniatura della console. Con tutta probabilità un eventuale annuncio non arriverà a breve, almeno non prima che Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System abbia fatto il suo debutto ufficiale.