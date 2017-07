Samsung Galaxy Note 8, annuncio il 23 agosto

Luca Colantuoni,

Le indiscrezioni erano corrette: il Galaxy Note 8 verrà annunciato da Samsung durante l’evento Unpacked che avrà luogo a New York il 23 agosto. Il lancio del phablet avverrà circa una settimana prima dell’IFA 2017 di Berlino, ma i visitatori dell’importante manifestazione tedesca troveranno sicuramente il dispositivo nello stand del produttore coreano.

L’immagine allegata all’invito mostra le cornici superiore e inferiore dello smartphone, insieme alla scritta “Do bigger things“. Ovviamente non è indicato nessun nome, ma ci sono evidenti riferimenti al phablet e al suo Infinity Display che copre quasi interamente la parte frontale. Il post pubblicato sul sito ufficiale chiarisce che si tratta di un dispositivo per “chi vuole fare cose più grandi con il loro smartphone”, quindi il Galaxy Note 8 avrà una schermo più ampio rispetto ai Galaxy S8/S8+ ed offrirà una migliore esperienza multitasking, grazie anche alla stilo S Pen in dotazione.

In base alle informazioni che circolano da diverse settimane, il Galaxy Note 8 dovrebbe avere uno schermo Super AMOLED da 6,3 pollici con rapporto d’aspetto 18.5:9, processore Snapdragon 835 o Exynos 8895, 6 GB di RAM, 64 GB di memoria flash, slot microSD, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali e scanner dell’iride. La novità principale sarà la doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel. La batteria avrà una capacità inferiore a quella del Galaxy Note 7 (3.300 contro 3.500 mAh). Sul lato sinistro ci sarà il pulsante dedicato per Bixby.

L’evento Unpacked verrà trasmesso in diretta streaming sui siti Samsung a partire dalle ore 11:00 (le 17:00 in Italia) del 23 agosto.