Sottocosto Unieuro, Galaxy S7 Edge a 479 euro

Filippo Vendrame,

Unieuro lancia, oggi, 21 luglio, il sottocosto che sarà valido sino al prossimo 30 luglio. Durante tutto questo periodo, i clienti della catena di elettronica potranno approfittare di sconti davvero irripetibili su molti prodotti di elettronica. Da evidenziare che tutti gli oggetti in promozione all’interno del volantino si intendono in quantità limitata e sino ad esaurimento scorte. Dunque, solo i più rapidi potranno portare a casa un buon affare.

Tra gli smartphone, si evidenzia il Samsung Galaxy S7 Edge al prezzo di 479 euro. Il best seller iPhone 7, nel taglio di memoria da 128GB, è proposto, invece, a 749 euro. Tra gli altri smartphone sottocosto più interessanti si evidenziano il Huawei P9 Plus a 399,90 euro ed il Huawei P8 Lite (2017) a 199,90 euro. Tra i tablet pc si menziona, invece, l’iPad 2017 in versione solo WiFi con 32GB di memoria interna a 329 euro. Per gli appassionati del mondo del gaming, invece, Unieuro propone la console PS4 1TB con secondo controller al prezzo di 249,99 euro.

Unieuro mette sottocosto anche tanti PC Windows 10 come il Lenovo Ideapad 110 a 399,99 euro. Con l’estate c’è voglia di avventura e quindi la catena di elettronica non poteva non scontare l’action cam GoPro Hero 5 Black a 349 euro.

Non mancano anche tante offerte per chi vuole cambiare la TV di casa con un modello di ultima generazione per godere della vera alta definizione. Infine, presente anche una piccola selezione di hoverboard, un prodotto che piace molti ai ragazzi. Per esempio, il Ninebot Minipro 320 è proposto a 499 euro.