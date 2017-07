YouTube: niente più Editor Video e Slideshow

Cristiano Ghidotti,

Nonostante YouTube sia ormai da molto tempo e senza alcun dubbio la piattaforma di video sharing più nota e utilizzata a livello globale, anche per il portale di Google non tutte le ciambelle riescono col buco. Capita talvolta che il gruppo di Mountain View, non riscontrando il successo sperato per alcune delle funzionalità introdotte, scelga di sospenderne il supporto, dandone preventiva comunicazione agli utenti.

È quanto accadrà nel mese di settembre, più precisamente mercoledì 20, quando verranno messi offline due strumenti: si tratta dell’Editor Video e del tool dedicato alla creazione delle Slideshow Fotografiche, ovvero audiovisivi creati partendo da una galleria di immagini e arricchiti da un sottofondo musicale personalizzato.

Va precisato che la cancellazione dell’Editor Video non interesserà i cosiddetti Miglioramenti da apportare alle clip in seguito all’upload, che continueranno invece a rimanere disponibili. Si tratta di aggiustamenti applicati ai filmati per quanto riguarda ritaglio, sfocatura e filtri. Ecco quanto si legge sulle pagine del supporto ufficiale.

Dal 20 settembre 2017 l’Editor Video e le Slideshow Fotografiche non saranno più disponibili.

A tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo software di editing, Google consiglia di cercare tra le molte alternative offerte dagli sviluppatori di terze parti, sia in download gratuito che a pagamento. Non è nemmeno da escludere l’ipotesi che nei piani di bigG ci sia quello di lanciare il proprio programma dedicato alla modifica e all’elaborazione dei video. I file caricati e messi online prima del 20 settembre, data dell’eliminazione delle due feature, continueranno a rimanere visibili in streaming come sempre.