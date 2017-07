A Bologna si vola a 1 Gbps con Fastweb

Filippo Vendrame,

A Bologna i cittadini potranno volare su Internet grazie alla nuova infrastruttura in fibra ottica di Fastweb che consentirà di raggiungere velocità sino a 1Gbps in download e sino a 200 Mbps in upload. L’operatore, infatti, ha annunciato di aver esteso a Bologna e all’area metropolitana della città la copertura del servizio UltraFibra. Inoltre, grazie ad un accordo con il Comune, Fastweb porterà connettività WiFi a 1 Gigabit all’interno del Parco della Montagnola.

I cittadini, dunque, potranno continuare a navigare ad altissima velocità anche durante le loro pause di relax passeggiando immersi nel verde. A Bologna attualmente Fastweb raggiunge con rete FttH (Fiber to the Home) oltre 85mila famiglie e imprese (pari al 37% del totale) che da oggi potranno navigare fino a 1 Gigabit in download e fino a 200 Megabit in upload. Inoltre, grazie ai lavori di posa della fibra in corso con Flash Fiber, la joint venture creata da Fastweb e TIM, la rete FttH raggiungerà altre 100.000 abitazioni entro i prossimi 12mesi, portando così all’80% la percentuale di famiglie e imprese collegate a 1 Gigabit. Fastweb è presente a Bologna anche con collegamenti fino a 100 Mbps realizzati con tecnologia FttCab (Fiber to the Cabinet) che già oggi raggiungono oltre 110mila famiglie e imprese, pari a circa il 50% della città.

L’offerta d’accesso di Fastweb consentirà anche di incentivare lo sviluppo delle soluzioni smart city, facendo dell’operatore di tlc il partner ideale per supportare l’amministrazione comunale nello sviluppo di servizi innovativi per la cittadinanza. Di tale offerta si potranno giovare anche le aziende che potranno, così, accedere a servizi di valore aggiunto prima non utilizzabili.

Infine, i collegamenti a 1 Giga di Fastweb abilitano connessioni più potenti anche in mobilità, grazie a WOW FI, il servizio wi-fi condiviso, utilizzabile dalla Community dei clienti Fastweb, che permette di navigare gratuitamente accedendo ai punti wi-fi messi a disposizione dai membri della Community in oltre 800 città italiane.