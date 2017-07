Estate 2017, in vacanza con la tecnologia

Filippo Vendrame,

Le temperature sono sempre più alte e con la colonnina di mercurio ben oltre i 30 gradi gli italiani non vedono l’ora di partire per le loro meritate ferie estive che stanno sognando e programmando da un anno. Ma anche in ferie gli italiani non potranno fare a meno della tecnologia che li accompagnerà sotto l’ombrellone o all’ombra di una montagna. Pagomeno, noto e puntale comparatore prezzi, ha condotto una ricerca sui gadget ad alto tasso di tecnologia di cui gli italiani non possono fare a meno in estate ed in vacanza. Alcuni di essi sono ormai considerati irrinunciabili, altri sembrano uscire poco alla volta dall’orbita dei “must have”. Ma in generale la tecnologia era e rimane compagna fedele, per rimanere in contatto con la quotidianità e per arricchire l’esperienza nel tempo libero.

Smartphone per l’estate

Di una cosa non possono assolutamente fare a meno gli italiani: uno smartphone, con il quale rimanere in contatto con gli amici, scattare le foto più belle delle vacanze o semplicemente orientarsi all’interno di una città sconosciuta. Senza smartphone per molti italiani significherebbe rimanere isolati dal mondo e ben l’85% degli intervistati lo considera assolutamente irrinunciabile. Per il restante 15% si tratta probabilmente di una scelta precisa, invece: meno smartphone, più libertà. E magari meno email, meno notifiche e più tempo davvero libero.

Tre consigli:

Fotocamere e videocamere

Oltre agli smartphone, gli italiani non possono fare a meno delle fotocamere e videocamere WiFi con le quali immortalare gli scatti più emozionanti delle ferie estive. I veri amanti della fotografia possono puntare sulle reflex digitali che oggi sanno anche effettuare riprese in alta definizione, ma in ogni caso il Wifi è visto come utility essenziale per poter viaggiare leggeri, per scaricare le immagini al volo e per poter gestire con più rapidità tutti gli scatti che si intendono conservare nel tempo.

La fotocamera, un tempo prolunga ideale delle vacanze per sublimare le esperienze in ricordi, è oggi irrinunciabile per il 27% degli utenti. E sono soprattutto gli uomini a considerarla un accessorio da non dimenticare.

Tre consigli:

Smartwatch

Che futuro avranno gli smartwatch? Oggi rappresentano anzitutto un modo per posare lo smartphone e portarsi appresso solo notifiche, app per il benessere, orologio e poche altre utility. In vacanza sono considerati irrinunciabili solo dal 14% degli utenti, ma il tempo all’aria aperta può essere anche una occasione per una prima esperienza di questo tipo.

Tre consigli:

Action cam

Secondo la ricerca Pagomeno, il mare rimane sempre la meta preferita dagli italiani (83%). Tra i gadget preferiti per chi punta a rilassarsi in spiaggia e a divertirsi tra le onde ci sono le action cam, compatte e leggere, ideali per registrare le proprie migliori avventure potendo contare su dispositivi solidi e maneggevoli. Con le GoPro ancora in cima agli interessi.

Tre consigli:

GoPro Hero 5 Black (a partire da 419 euro), per avere il meglio

GoPro Session (a partire da 307 euro), per la massima compattezza

Apeman 4K (a partire da 89 euro), per provarci a basso costo

Fitness

Chi va in montagna, invece, secondo la ricerca potrebbe volersi dotare di un GPS per non perdersi mai e di un fitness tracker per monitorare le proprie attività sportive (ambito dal 40% degli utenti intervistati da Pagomeno).

Tre consigli