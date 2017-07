iPhone 8, nuovi rendering da un case maker

Marco Grigis,

Giungono nuovi aggiornamenti sul conto di iPhone 8, lo smartphone che Apple potrebbe presentare a settembre in concomitanza con i classici iPhone 7S e iPhone 7S Plus. Dopo le conferme sul design pubblicate da un collaboratore di Forbes qualche giorno fa, arrivano nuovi dettagli dallo stesso produttore di case del primo leak. E, a quanto pare, l’assenza di Touch ID nella sua declinazione classica parrebbe più che accertata.

Le informazioni odierne arriverebbero dal produttore di custodie Nodus, con anche la pubblicazione di alcuni rendering di iPhone 8. Delle immagini che confermano sostanzialmente quanto già emerso sullo smartphone: il device vedrà l’introduzione di uno schermo OLED da 5.8 pollici, capace di coprire l’intera superficie frontale del device, avvolgendo speaker per le chiamate, fotocamera frontale per i selfie, sensori 3D e di illuminazione ambientale. Sul retro, con una scocca in vetro dall’aspetto molto lucido, è invece presente una doppia fotocamera verticale, anziché orizzontale come per il precedente iPhone 7 Plus.

Così come già anticipato, i rendering non mostrano nessun sensore Touch ID, né incastonato sulla scocca posteriore del dispositivo, tantomeno adagiato su quella frontale. I dubbi, tuttavia, rimangono i medesimi degli ultimi mesi: Apple potrebbe aver deciso di integrare la scansione delle impronte direttamente nel vetro frontale o, più probabilmente, di sostituirla con la rilevazione 3D dei volti.

Anche le fonti di Forbes sembrano convincersi su un prezzo di 1.000 o 1.200 dollari per la versione base del device, ovvero quella con capacità di storage più ridotte. Una scelta, quella di Apple, dovuta ai maggiori costi di produzione, nonché nella difficoltà d’assemblaggio di alcune tecnologie, come l’inclusione di 3D Touch per i pannelli OLED. Il lancio dovrebbe avvenire a settembre, così come di consuetudine, ma tra la presentazione e l’effettiva disponibilità potrebbero passare diverse settimane: iPhone 8 potrebbe essere nei negozi a fine ottobre. Non resta che attendere, di conseguenza, nuove indiscrezioni da Cupertino o dall’Asia.