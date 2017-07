Nikon D850 sarà l’erede della reflex D810

Cristiano Ghidotti,

Non si chiamerà D820, ma Nikon D850, la reflex che il gruppo nipponico si appresta a presentare entro breve. Un’ipotesi già formulata nel mese di maggio con la comparsa in Rete delle prime indiscrezioni e che ora sembra trovare conferma sulle pagine del sempre ben informato sito Nikon Rumors.

La fotocamera potrebbe essere presentata già entro questa settimana, dunque prima della fine di luglio, con un arrivo sul mercato fissato invece per il mese di settembre. Le specifiche tecniche dovrebbero essere quelle già elencate in passato ovvero un sensore full frame da 45-46 megapixel capace di gestire meglio gli ISO a valori alti, un display LCD da inclinare per scattare da qualunque posizione, una nuova versione della tecnologia SnapBridge, due slot per le schede di memoria (SD e XQD) e un sistema autofocus ereditato dall’ammiraglia D5 introdotta all’inizio dello scorso anno. Ecco quanto dichiarato dalla fonte.

Negli ultimi mesi sono spesso stato indeciso sul nome definitivo del modello che andrà a sostituire la Nikon D810. Ora sono certo che la nuova fotocamera si chiamerà Nikon D850 e non Nikon D820. Ancora non sono sicuro che l’annuncio ufficiale arriverà entro la settimana, ma il fatto che io abbia ottenuto la conferma del nome fa ben sperare. Restate sintonizzati.

Nessuna indiscrezione invece è trapelata in merito dal prezzo di commercializzazione della reflex, a cui spetterà il non semplice compito di far ripartire il business dell’azienda, che nonostante proprio quest’anno stia festeggiando il suo primo secolo della sua storia non attraversa un buon momento. Nikon, per il futuro, ha intenzione di tornare a produrre almeno un modello mirrorless, come dichiarato nelle scorse settimane dal presidente Kazuo Ushida.