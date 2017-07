Nokia 6 arriva in Italia

Luca Colantuoni,

HMD Global ha annunciato la disponibilità nel nostro paese del nuovo Nokia 6, il più interessante dei tre smartphone Android presentati al Mobile World Congress 2017 di Barcellona (il secondo ad arrivare in Italia dopo il Nokia 3). Le caratteristiche più interessanti del dispositivo sono la qualità dei materiali e il comparto audio.

Il Nokia 6 è stato realizzato da un unico blocco di alluminio 6000 con una lavorazione durata 55 minuti e successivamente sottoposto a due diversi processi di anodizzazione per altre 12 ore. Ciò ha permesso di ottenere un telaio resistente ed esteticamente gradevole. Lo smartphone possiede uno schermo IPS da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), protetto dal Gorilla Glass, che offre un’ottima leggibilità anche in piena luce. La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon 430, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibile con schede microSD fino a 128 GB.

La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 16 megapixel con apertura f/2.0, autofocus a rilevamento di fase (PDAF) e flash dual tone, mentre per quella frontale è stato scelto un sensore da 8 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, NFC e LTE Cat. 4 (150/50 Mbps). Sono inoltre presenti porta micro USB 2.0, jack da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali, radio FM, accelerometro, bussola, giroscopio, sensori di prossimità e luce ambientale. Gli altoparlanti stereo sono compatibili Dolby Atmos. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh.

Galleria di immagini: Nokia 6, le immagini

Il sistema operativo è Android Nougat in versione stock. Il Nokia 6 è disponibile dal 24 luglio in quattro colori (Matte Black, Silver, Tempered Blue e Copper) nelle varianti mono e dual SIM. Il prezzo consigliato è 249,99 euro. Esiste anche una Limited Edition Arte Black con 4 GB di RAM, ma il prezzo non è noto.